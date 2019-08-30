入股錦州行上限30億 工行賺1679億增4.7%

工商銀行（1398）昨公佈，截至6月底止中期業績，股東應佔溢利1679.31億元（人民幣，下同），按年增長4.7%，每股基本盈利0.47元；不派中期息。工行行長谷澍表示，人行早前推出新貸款市場報價利率（LPR）機制，對該行淨息差影響有限。至於入股錦州銀行，投資上限為30億元，是按照市場化及法制化來出資，且投資的不確定性要可控，風險不會外溢。



期內，集團稅前利潤較去年同期增長6.1%，至2092.09億元；淨利息收入2993.01億元，同比增長7.8%；手續費及佣金淨收入885.01億元，同比增長11.7%。工行淨利息差和淨利息收益率分別為2.13%和2.29%，按年分別下降3個及1個基點。期內資產減值損失991.8億元，按年增長18.8%。



資產減值損失992億



資產質素方面，工行上半年不良貸款額為2400.86億元，較去年底增加2.1%，但不良貸款率則較去年底減少0.04個百分點，至1.48%；撥備覆蓋率增至192.02%，較去年底上升超過16個百分點。核心一級資本充足率12.74%，較去年底下跌0.24個百分點。



人行早前推出新貸款市場報價利率（LPR）機制，市場預計銀行淨息差或會受壓，谷澍表示，LPR對該行淨息差影響相對有限，集團應用LPR的經驗充足，今年上半年工行約有1.4萬億元的貸款以LPR定價，佔除個人按揭貸款以外新貸款的48%。



他續稱，工行按照風險原則定價，在資產端，注重結合市場利率的走勢調整資產的結構，在負債端，則通過拓寬客戶基礎來增加低成本的資金來源，期內存款成本約在1.5%的較低水平。



對於此前受讓錦州銀行10.82%的普通股股份，谷澍表示，工行入股時定下兩大原則，要求按照市場化及法制化來出資，且投資的不確定性要可控，風險不會外溢。他解釋，實際定價尚未確定，仍需要按照外部審計機構最新的審計結果作基準，並以此為基礎進行重估修正，以及盡職調查。



