天然氣產量穩增 中石油半年多賺4%

其第二季度進口LNG（液化天然氣）銷售持續虧損，該公司副總裁凌霄表示，第二季為消費淡季，受宏觀經濟形勢下行影響，為保證進口合約的履約及產業鏈運轉，故調整進口LNG售價，今後會根據經濟形勢及市場供需變化調整銷售策略。
該公司期內資本開支按年增12.5%，至839.54億元，較全年3000億元資本開支預期仍有較大空間。該公司財務總監柴守平稱上半年資本開支有82%來自上游並已初見成效，該公司於天然氣產量已錄得10.7%增長。他續指上半年資本開支結算比重小，下半年會按原計畫進行，未有改變全年3000億元資本開支總量計畫。
料國家補貼達40億
針對此前國家調整對非常規天然氣補貼政策，柴守平表示上半年該公司非常規天然氣發展迅速，預計全年非常規天然氣產量可達410億立方米，佔總天然氣產量三分之一，2020年則預計可達468億立方米，佔總產量37%。柴守平指國家擴大補貼範圍及轉變補貼方式，料今年補貼可達40億元，去年則為15億元。
此外，截至6月底止，中海油 中海油（883）中期純利按年升18.75%，至302.53億元（人民幣，下同），每股盈利0.68元；派中期息0.33港元。
期內，收入1088.8億元，按年升3.06%，其中油氣銷售收入按年升4.4%，至942.83億元。期內油氣淨產量為2.43億桶油當量，按年升2.1%，徐可強稱，上半年產量創歷史新高，有信心完成4.8億至4.9億桶的全年目標。
中海油總裁徐可強昨表示，不預測未來油價走勢，因為「預測不準」，即是油價波動無法控制，唯有加強成本管控。