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北控賺47.5億派息增25%

2019-08-30 列印
　　北京控股（392）昨日公布截至六月底止中期業績，純利為47.45億元，按年升11.2%，每股基本盈利為3.76元，每股派中期息40港仙，對比去年同期派息32仙。財務總監譚振輝表示，該公司計劃今年全年派息率較去年提升20%，因此增加上半年加大派息力度，相信下半年的派息亦會隨著盈利能力上升而增加。

  在天然氣分銷業務方面，上半年售氣量約為85.62億立方米，較去年同期減少3.7%。

  上半年啤酒業務經營溢利達5.82億元，按年上升170%，未來在啤酒業務上會由重「量」轉為重「質」，加大力度在品牌建造上，從而增加該業務的盈利能力。

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