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嘉里物流多賺近兩倍 拓電貿渡難關

2019-08-30 列印
　　嘉里物流（636）昨日公布，截至今年6月底止中期，純利較去年同期增1.94倍，至27.9億元。惟該公司總裁馬榮楷表示，環球經濟衰退影響愈趨明顯，再加上近月香港示威事件未有平息，他形容「呢兩個月是在非常困難的情況下運作……我哋香港嘅運輸賺唔到錢，唔蝕都偷笑」。

  期內，營業額錄得198.1億元，按年增13.45%。馬榮楷表示，中美貿易戰在去年3、4月已經開始，所以2018年很多到美國的貨已預先落單，令2018年數字較強，但同時掩飾了2018年應有的衰退，故這些定單做完後，到2019年上半年的反差就非常大。他指，公司會擴展業務至其他輕資產方向，例如加大電子商務投資。

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