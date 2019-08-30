﻿中環IFC外望——「出椒」調味包辱警？ 翠華：無影射意味

網上流傳連鎖飲食集團翠華（1314）最新調味包包裝，有諷刺警察之嫌，引發大批網民關注，更有人揚言要罷食翠華。翠華集團澄清，調味包包裝設計早於2015年設計，沒有任何影射意味，指會對失實流傳，或別有用心破壞集團聲譽等行為，保留法律追究權利。



港區全國人大代表吳秋北昨日在facebook上載一張翠華餐廳各種調味包照片，當中包括印有穿著制服的動物的胡椒及白糖包裝，並配以「出椒」、「下一代，睇我哋」等字句。吳秋北斥責翠華餐廳產品包裝疑似辱警，稱該疑似是「狗頭」圖案「缺乏正義感的幽默」，更稱如出於仇警，「必將自食其果！」



前新聞統籌專員馮煒光亦指，翠華的調味包包裝設計是「暗合黑衣示威者對警察」，如「比喻警察為狗」，是呼應反修例示威者口號。



翠華集團其後更發表聲明澄清，指早於2015年集團已做了品牌重塑計劃，重申沒有任何影射意味，「並會就網上失實的流傳及刻意抹黑，或別有用心破壞集團聲譽等行為，保留法律追究權利」。翠華股價似乎都受到少少影響，收報0.5元，跌2%。



保聯冀社會對話化解分歧



香港保險業聯會發聲明，指出對近日社會衝擊甚為關注，認為事件對本港經濟及香港作為國際保險樞紐造成影響。



保險業聯會指出，本港前線及後勤從業員達12萬人，絕對尊重市民發表個人意見，以及守護一己原則的自由。與此同時，保險業為管理風險行業，市民大眾支付保費，是為了不可預見風險購買保障，以求安心，可是目前市民面臨的風險，已經超出正常水平。



保險業聯會稱，期望社會各界可以盡早通過對話化解分歧。



高瞻