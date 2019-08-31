港股八月插2053點 跑輸全球股市

另一方面，國指重返一萬關，收報10083點，上揚90點；大市成交金額873億元。
滬深兩市先升後回
內地股市則先升後回，上證指數連續三日偏軟，2900點得而復失，收報2886點，倒跌0.2%；深證指數收報9365點，跌0.4%。
本港社會局勢未明，加上差餉物業估價署數據顯示，樓價連跌兩個月，本港地產股下滑，太古地產（1972）挫3.6%，收報25.75元；長實集團（1113）挫2.3%，收報53.25元。
石油相關股跑贏大市，中海油（883）派息增一成，股價急升5.4%，收報11.7元，為表現最佳藍籌股；中石油（857）中期多賺4%兼派特別股息，股價彈3.7%，收報3.89元。
兩桶油績優齊造好
醫藥股個別發展，現代牙科（3600）派息增長逾六成，股價飆23.6%，收報1.31元；李氏大藥廠（950）炒高6.7%，收報3.8元。
有消息報道，奧迪（Audi）接近與比亞迪（1211）達成電池供貨協議，比亞迪亦表示雙方正在洽談當中，但尚未有結果，比亞迪股價急漲6.7%，報40.6元。
宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，中美貿易關係持續緊張，加上本港局勢未明朗，八月恒指累插逾2000點，而月內亦未能回補月初兩個大型下降裂口，故對後市走勢未言樂觀。
林嘉麒預期，恒指在九月初可能作進一步調整，於25000至26300點之間反覆上落。