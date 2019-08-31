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港股八月插2053點 跑輸全球股市

2019-08-31 列印
■恒指八月累插逾二千點，在全球主要股市中表現最差。
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　　中美貿易戰釋出樂觀消息，市場憧憬九月有望重啟貿易磋商，推動恒指於八月最後一個交易日靠穩，早段高開308點創全日高位，報26011點，惟二萬六關口阻力甚大，指數升勢隨即收窄，更一度倒跌167點，見全日低位25536點，收市微升21點，報25724點，全周則跌454點，恒指八月累插2053點或7.39%，在全球主要股市中表現最差。

　　另一方面，國指重返一萬關，收報10083點，上揚90點；大市成交金額873億元。

滬深兩市先升後回

　　內地股市則先升後回，上證指數連續三日偏軟，2900點得而復失，收報2886點，倒跌0.2%；深證指數收報9365點，跌0.4%。

　　本港社會局勢未明，加上差餉物業估價署數據顯示，樓價連跌兩個月，本港地產股下滑，太古地產（1972）挫3.6%，收報25.75元；長實集團（1113）挫2.3%，收報53.25元。

　　石油相關股跑贏大市，中海油（883）派息增一成，股價急升5.4%，收報11.7元，為表現最佳藍籌股；中石油（857）中期多賺4%兼派特別股息，股價彈3.7%，收報3.89元。

兩桶油績優齊造好

　　醫藥股個別發展，現代牙科（3600）派息增長逾六成，股價飆23.6%，收報1.31元；李氏大藥廠（950）炒高6.7%，收報3.8元。

　　有消息報道，奧迪（Audi）接近與比亞迪（1211）達成電池供貨協議，比亞迪亦表示雙方正在洽談當中，但尚未有結果，比亞迪股價急漲6.7%，報40.6元。

　　宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，中美貿易關係持續緊張，加上本港局勢未明朗，八月恒指累插逾2000點，而月內亦未能回補月初兩個大型下降裂口，故對後市走勢未言樂觀。

　　林嘉麒預期，恒指在九月初可能作進一步調整，於25000至26300點之間反覆上落。

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