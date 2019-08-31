中行上半年淨利潤增4.6%

八月二十九日是畫家吳冠中先生的百歲誕辰紀念日，全國各地許多美術界組織都舉辦了紀念活動，香港的「一畫廊」也為此舉辦了一個別開生面的展覽，名為《吳冠中與香港》。 這是一個以吳先生以往多次來香港拍的照片為主題的展覽，照片中可見大畫家在香港畫畫、會客、辦展等情景，內容十分豐富。眾所周知吳先生愛香港，他把大批重要的作品都捐給了香港美術館。在這次相片展中，可以看到吳先生在香港留下的足跡，還有許多香港人所熟悉的人物也都跟他同場出現，當年中國留法畫家中的三劍客：林風眠、趙無極和吳冠中，原來也曾在香港相聚留影。 「一畫廊」主人方毓仁老兄是吳冠中作品在香港的重要推手，跟吳先生相識相交數十年，方...

2019-08-31