中行上半年淨利潤增4.6%

集團風險總監劉堅東表示，銀行資產質量保持穩定，下半年雖然面臨宏觀經濟存在不確定性，信用風險管理亦面臨一定挑戰，但通過引導信貸結構持續改善等方式，相信下半年可維持資產質量穩定，並保持逾期與不良貸款率等指標平穩發展。
集團期內收入2767億元，按年增加一成；淨利息收入增逾半成，至1816.8億元；淨息差升1個基點，至1.83%。副行長吳富林表示，淨息差在利率市場化推進下面臨挑戰，中行在存、貸款管理上取得一定成果，使淨息差企穩。
上半年銀行不良貸款率及撥備覆蓋率，分別較去年末下降0.02及4.45個百分點，至1.4%及177.52%；逾期貸款餘額及逾期貸款率，亦較去年末分別下跌18.82%及0.45%。
另外，中銀香港（2388）公佈中期業績，股東應佔盈利172.54億元（港元，下同），按年跌1.75%。每股盈利1.6319元，中期息0.545元。
中銀盈利達172億
期內股東及其他股權工具持有者應佔溢利為179.49億元，按年升2.2%。總經營收入406.06億元，按年升19.97%。淨利息收入199.03億元，按年升7.36%。若計入外匯掉期合約資金收入或成本，淨利息收入按年升12.2%，主要由淨息差擴闊及平均生息資產增長帶動。淨息差1.59%，按年升5個基點。