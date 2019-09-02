中美互徵關稅 政治風波未息 恒指本周恐失二萬五關

本港經濟飽受內外夾擊，中美互徵關稅於本港時間昨日中午正式實施，加上反修例風波未見平息跡象，有證券業人士認為，今日恒指或會再度大幅低開，本周將跌破二萬五大關。分析稱，警民衝突已打擊本港多個行業，削弱投資者信心，九月股市將持續「無運行」，尋底格局未變。



外圍環境持續不明朗，中美貿易昨日同步互徵關稅。加上中國消費力持續疲弱，上月官方製造業採購經理指數（PMI）錄得遜預期的49.5。多個壞消息夾擊下，恒指上周五報25724點，八月急插2053點，今年以來漲幅完全蒸發，並在上周四出現50天線跌穿250天線的「終極死亡交叉」。另外，上周五夜期偏軟，收報25523點，低水202點；港股ADR比例指數則報25633點，較恒指上周五收市低91點。



恒指ADR夜期均偏軟



本港周末示威再度演變成警民衝突，勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵相信，政治局勢將再震盪港股，今日料會如常低開，他認為港股最少跌500點，「死亡交叉點都有個反應出嚟」。他相信，恒指本周跌穿25000點後才能找到支持，縱使有反彈亦難以突破二萬六阻力。



連敬涵又表示，雖然市場暫時消化貿易戰影響，但談判前景仍然不明朗，相信壞消息仍未出盡。他預料，港股企業盈利在下半年隨時急跌，令現時市盈率並不便宜，故有機會拖累港股進一步下跌。



帝峯證券及資產管理行政總裁郭思治指出，示威令本港實體經濟不斷受損，除了降低旅客來港意欲，亦打擊市民消費信心。他相信政治事件一日未平息，投資者取態仍然保守，郭思治稱，「o依家唔係技術性問題，係本土問題，一日唔解決，經濟只會愈來愈差，大市都唔會升」。



郭思治認為，恒指九月或會先高後低，現價距離年初低位僅相差828點，相信跌穿機會甚大，長線下個大關口要望去年10月低位的24540點，惟仍要視乎局勢變化而定。他又指出，港股同時受外圍環境牽連，但往往跟跌不跟升，「美國數據好又唔關香港事，但唔好又會踩多兩腳」，建議投資者宜審慎入市。



分析料跌穿年初低位



在全球央行放水下，本周有澳洲及加拿大議息，市場預期利率維持不變。另外，今日財新中國PMI將公佈八月數據。美國周五將公佈非農就業人數，數據或對月中美國聯儲局議息結果有啟示。根據利率期貨顯示，市場預期減息機率由上周的100%，輕微降至96.9%，即3.1%預期不變，當中減0.5厘預期由8.5%跌至零。



