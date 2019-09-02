銀行紛優惠中小企 傳因金管局大力推動

中小企為本港經濟重要命脈，惟目前面對中美貿易戰及本港政治事件夾擊，令生意更見艱難。除了政府推出紓困措施外，金管局亦對此相當上心。有消息指，上周數間大銀行向中小企提供多項優惠措施，主因金管局大力推動。另外，金管局本月會再與銀行界及商界議員會面，探討進一步支援中小企可能。



消息稱，有中小企抱怨在雪上加霜之際，一些銀行開始收緊信貸額度，金管局得悉後，隨即與銀行商討，呼籲銀行支援中小企。銀行經與金管局溝通後，先有滙豐及恒生（011）上周四帶頭針對「中小企融資擔保計劃」齊推退息、減費等多項中小企優惠措施，中銀香港（2388）於翌日接力推出相關優惠措施。鑑於大部份銀行樂意承做「中小企融資擔保計劃」貸款，因此預計其他銀行將跟隨推優惠。



擬月內開會再探討



消息續稱，金管局正透過金融界立法會議員陳振英，約見銀行界代表及代表商界的立法會議員，並於本月開會，會議將由金管局副總裁阮國恒主持，旨在進一步了解中小企實際需要，以及商討從銀行層面，如何配合支援中小企渡難關，包括在提供融資方面，又或債務重組方面。



金管局回應查詢時表示，該局一直關注經濟轉變對中小企借款可能造成的影響，定期向銀行收集有關數據。該局不時與銀行及中小企溝通，提醒銀行應在本身信貸政策及風險管理原則容許下，盡力支持中小企融資需要。該局留意到銀行有對其呼籲作出正面回應，近日亦有銀行推出措施支援中小企。



陳振英確認，正邀約銀行代表及商界議員商討中小企融資需要，預計會議將討論及現時銀行提供的支援中小企措施是否足夠、執行流程上如何便利中小企、以及如何協助有需要中小企進行貸款重組等，屆時金管局代表亦會出席。至於開會時間表暫未確定，但期望可於九月內進行。



