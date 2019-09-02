和黃中藥資金充裕 何時掛牌視乎市況

長和（001）持股的生物醫藥公司和黃中國醫藥科技（Chi-Med），早前宣佈推遲在香港上市計劃。和黃中國醫藥科技首席執行官賀雋表示，集團內部儲備資金達1至1.2億美元，絕對有足夠現金流和財力，故不急於在港交所上市，目前會先繼續觀望本港市場狀況再作決定。



賀雋解釋，公司總部設於香港，而且內部儲備資金達1至1.2億美元，絕對有足夠現金流和財力，故不急於在港交所上市，會於未來密切關注。對於會否考慮在其他地方再申請上市，賀雋表示，集團已於英美兩國上市，又計劃於本港上市，除了以上三地外，長遠會考慮於其他地方上市，但暫時未有具體計劃。



增研發投入致虧損擴大



該公司公佈，上半年收入為1.02億美元，於固定匯率下按年增長5%，期內淨虧損4540萬美元，在固定匯率下按年增長48%。首席財務官鄭澤鋒表示，上半年為了擴大美國研發團隊，集團研發投入增加，是導致虧損增加主要原因。



鄭澤鋒指出，該公司於上半年商業平台淨利潤2770萬美元，來自合作夥伴收入為1200萬美元，研發費用則為7450萬美元，當中包括於中國擴大符合藥品生產質量管理規範的小份子藥物制劑工廠，以及擴大國際研發團隊等。



副總裁吳振平則表示，中國抗腫瘤市場約佔全球癌症患者24%，中國目前為全球第二大醫藥市場，又指中國腫瘤市場醫療需求尚未被滿足，認為集團在這方面具有優勢。



賀雋補充，作為一間國際化生物科技公司，現有五個臨牀候選藥物於美國及歐洲進行開發，正建立全球臨牀研發網絡，而於中國抗腫瘤業務方面，受監管改革和腫瘤治療領域市場潛力巨大。他續指，公司於下半年，除了癌症藥物沃利替尼和索凡替尼的開發，還將推進另外兩個備選藥物研究，並會為新藥索凡替尼上市申請作準備。



