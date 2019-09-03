外匯儲備大減 披索急速貶值 阿根廷實施資金管制

阿根廷再現貨幣危機，當地政府宣佈實施外匯管制，防止資金外流，以免外匯儲備急降及當地貨幣披索貶值，將國家推向違約邊緣。在新管制下，出口商須於五日內將外匯調回國內，個人每月最多只能購入一萬美元（約7.8萬港元）。對於阿根廷舉措，國際貨幣基金會（IMF）發聲明表示支持。



根據阿根廷外匯管制措施，當地央行除設下死線，要求出口商將所賺外匯匯回本國。個人方面，阿根廷居民每月購買美元或轉帳至第三者外幣帳戶的金額上限均為一萬美元；若是非阿根廷居民，上限金額僅1000美元。同時，所有企業向海外分派股息或在外匯市場買入美元，均需要取得批准，企業不能購入美元作儲蓄用途，惟對外貿易交易則不受限。



非居民上限僅1000美元



由於當地政府試圖償還短期債務及緩和披索跌勢，單單上周四及五便有大約30億美元流出外匯儲備。目前阿根廷外匯儲備只剩不足150億美元，如未來數周維持現時流失速度，該國將會陷入耗盡儲備風險。



上月阿根廷披索急貶超過25%，主要由於阿根廷初選結果顯示，現屆政府執政黨難望在10月取勝，披索隨即急跌。反對黨呼籲實施貨幣管制，稱政府處於實際違約狀態。



對於阿根廷實施外匯管制決定，IMF指會繼續在此時支持該國，並指該國資本管制措施，旨在保障匯率穩定及存戶。



美匯強勁升穿99水平



東亞銀行（023）高級外匯市場策略師葉澤恆認為，阿根廷只屬本土問題，因該國外債眾多、經濟表現差及存在政治問題，市場憂慮該國違約，故其貨幣危機及外匯管制，未必對其他新興市場造成影響，除非問題蔓延至巴西，令其貨幣雷阿爾亦大幅貶值。



另一方面，美匯指數近日表現強勁，昨日高見99.104，創兩年多以來高位，截至昨晚八時報99.018，令多種貨幣匯價回落。圓匯回落至106.2；歐羅及英鎊呈弱，分別報1.0986及1.2123；至於澳元弱勢延續，澳元兌美元重返2009年3月以來低位，報0.6712。



葉澤恒指，儘管美國上周公佈數據並非太理想，但相對英國及其他歐洲國家等地仍是較優，而且美匯中所計算的權重以歐羅佔最多，英鎊及日圓亦佔逾11%及逾13%，美匯表現很受它們影響。他認為，美匯於99水平應見頂，料本周美國公佈非農業就業數據後或稍回落，但由於估計美國本月可能只減息四分一厘，在其他國家減息下，加上美元有避險作用，料美匯日後或向上橫行。



