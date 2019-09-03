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在岸人幣挫264點子

2019-09-03 列印
　　中美互徵關稅生效，人民幣昨日再現跌勢，在岸人民幣收跌264點子，報7.1716，續創逾11年低位。離岸人民幣則一度逼近7.18，截至八時報7.1751。每百港元兌在岸及離岸人民幣仍然跌穿91。

　　中國外匯交易中心公佈，昨日人民幣兌美元中間價報7.0883，較上個交易日輕微下調4點子，續創11年半新低。中信證券發表報告表示，匯價已出現偏穩方向引導，人民幣過度貶值可能性不大。

　　另外，人民銀行公開市場連續第三日暫停逆回購操作，對此人行解釋稱，銀行體系流動性總量處於較高水平，可吸收政府債券發行繳款等因素的影響。八月人行對金融機構開展一年期中期借貸便利（MLF）操作共5500億元人民幣，利率3.3%。

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