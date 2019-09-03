摩通：樓價恐大跌30% 下調六隻地產股評級

反修例風波持續兩個多月，加上中美貿易戰陰霾未散。摩根大通發表報告指，考慮到香港社會政治事件的發展，若社會運動長時間持續，最壞情況是本港樓價大跌30%，寫字樓租金大跌40%。摩通認為，地產股仍有下跌空間，故下調6隻地產股投資評級。



該行為物業市場作了較壞的假設，為多隻地產及收租股作壓力測試，假設房價與收入比率由目前的14倍下跌至10倍，即顯示住宅價格將下跌30%。若目前本港的社會政治動盪導致旅遊消費減少70%，本地消費減少10%，預計本港的零售額將下跌約30%，寫字樓租金跌40%。



憂社會運動長期化



此外，就面對不確定因素，摩通對本地地產股進行壓力測試。在壓力測試完成後，僅餘下六隻股份評級為「增持」，並為確信名單，有關股份分別為長實集團（1113）、新世界發展（017）、恒地（012）、九倉（004）、恒隆地產（101）及領展（823）。



該行表示，雖然地產股股價自近期高位調整19%，仍未反映部份不確定因素，如中美貿易戰及本地政治事件，或拖累經濟表現。



摩根大通下調6隻地產股投資評級，分別將九龍倉置業（1997）評級降至減持，目標價33元；太古地產（1972）評級降至減持，目標價23.4元；希慎興業（014）評級降至減持，目標價28.2元；會德豐（020）評級降至中性，目標價44.7元；信和置業（083）評級降至減持，目標價9.7元，認為信置有更大的下跌空間。惟新鴻基地產（016）於壓力測試中下跌幅度最小，因而將評級由減持上調至中性，目標價103.24元。



地產股未全反映不確定



另外，市場擔心政治形勢續會影響樓價，地產股沽壓未止。新地昨日挫2.8%，收報108元；領展跌2.1%，收報86.15元；新世界跌1.3%，收報9.65元；恒地跌1.1%，收報36.1元；會德豐降1.2%，收報45元；長實跌0.8%，收52.3元。



