  • 2019年9月3日 星期二
  • 27º
  • 85%
熱門： 逃犯條例開學罷課港鐵周庭

日報新聞 > 財經

沙特阿美不傾向美國上市

2019-09-03 列印
　　路透社引述消息報道，沙特阿拉伯國營石油企業沙特阿美董事局不傾向於美國上市，因認為在美國上市有過多法律風險，但最終決定權仍在沙特皇儲穆罕默德手上。據悉，沙特阿美去年推遲上市計劃時，穆罕默德是傾向於美國上市。

        內地傳媒《證券時報》則聲稱獲得集團官方消息，指沙特阿美對上市事宜已準備就緒，並持續與股東溝通，但最終上市時間將取決於市場條件，並由股東選擇。對於會否考慮將香港作為海外第二上市地，沙特阿美則未有回應。此外，捷克消費金融企業捷信集團（Home Credit Group）已上傳了聆訊後資料集，料已通過聯交所上市聆訊。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd