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中旅︰政局欠穩 生意約減三成

2019-09-03 列印
　　受到近期本港的社會政治事件影響，旅遊業等行業亦相繼受到影響。香港中旅（308）董事局主席、執行董事傅卓洋昨表示，本地近期的社會事件對集團造成影響，酒店業務的利潤往下走，本港同業近兩個月的整體收入平均下跌三成左右，而集團的跌幅亦相若，房價亦有下跌趨勢。

        對於本港的社會運動，傅卓洋指出，相信影響屬暫時性的，否則會帶來災難性影響，而集團會繼續控制成本，同時會加大內地的經營，又指集團上半年的業務有增長，但目前難以預計下半年的情況。

        財務總監陳皓表示，集團旗下酒店7月入住率受影響不大，但8月的入住率有所下降，並預計9月的入住率會繼續下跌。

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