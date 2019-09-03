華能新能源研私有化 復牌升逾兩成創新高

華能新能源（958）昨日公佈，持有該公司52.7%股權的控股股東中國華能集團考慮把該公司私有化，完成後計劃在港交所（388）退市，但私有化計劃詳情與條款尚未落實，並指有關的可能要約、私有化及退市不一定會進行。



該股周五開始停牌，昨日復牌便裂口高開20.3%，報2.61元，創逾一年新高，最多曾升26.27%，高見2.74元，收市升21.66%，報2.64元，成交4.43億元。



據該公司的公告披露，該公司股本包括55.35億股內資股及50.31億股H股。中國華能集團及其一致行動人士合共持有公司55.35億股內資股及3326.8萬股H股，佔公司總股本的52.7%。



有條件現金提全購



上周四（29日）該公司收到控股股東的來函，內容有關控股股東，考慮就該公司所有H股股份作出有條件自願現金全面收購要約。如進行要約，將使該公司私有化並在港交所退市。



瑞信發表報告指出，不猜測華能新能源的私有化成功率，或其他集團是否也考慮將其上市公司私有化。雖然要約價尚未公布，但估計是次意料之外的計劃將可使華能新能源的股價轉強，及振提風電股近期的股價。該行維持對華能新能的「跑贏大市」評級及目標價3.8元。



風電股估值低迷



瑞信認為，目前風電股的估值倍數非常低迷，其中華能新能源估值為今年市帳率0.67倍；龍源電力（916）為0.59倍；大唐新能源（1798）僅為0.36倍。



華能新能源於2011年6月10日在聯交所主板上市，該公司致力於新能源項目的投資、建設與經營，以風電開發與運營為核心，太陽能等其他可再生能源協同發展。上周二該公司公佈截至6月底止中期業績，股東應佔溢利按年升31.7%，至30.936億元（人民幣，下同）。期內，該公司完成總發電量1519.6萬兆瓦時，按年增長11.7%。該公司控股股東中國華能集團，是中國五大發電集團之一。



