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葉氏化工看好塗料市場

2019-09-03 列印
　　葉氏化工（408）上半年因溶劑製造原材料價格下跌，導致主要的溶劑製造業務營業額按年下跌22%至34.36億元，但因原材料價格在下半年逐步回升，加上九月為傳統銷售旺季，相信該業務收入下半年會呈上升趨勢，仍然是集團收入主動力。副行政總裁葉鈞指，集團未來看好塗料市場及汽車後市場，預料塗料業務會成為集團未來主要增長點。

        在塗料業務方面，期內營業額下跌14%，毛利上升6%至2.39億元，經營實現扭虧為盈，主要因部份原材料價格下跌、產品單價上升、注重高質量產品銷售，因而節省營運開支15%。葉鈞表示，塗料業務在經銷和零售部份仍有好大發展空間，未來會着重投放資源優化產品分銷渠道以及提高品牌影響力。

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