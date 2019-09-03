中環IFC外望——陳總妙問 百元新鈔今面世

100元面額新鈔票今日就面世，有興趣的市民可到三間發鈔行滙豐、中銀香港及渣打香港分行兌換百元新鈔；至於50元及20元新鈔，大家就要等到明年初先有。



金管局總裁陳德霖及三間發鈔行高層，昨日齊齊出席百元新鈔面世發佈會，並由陳總擔任答問環節主持，幫大家問吓三行高層為何他們的百元新鈔有此設計意念。



陳總話自己在各面額的新鈔中，最喜愛百元新鈔，因用粵劇作為設計主題，正代表本土文化及中國文化遺產。陳總在這環節中仲爆料話，滙豐香港區一姐施穎茵（Diana）原來係唱得之人，又話有傳聞話渣打百元新鈔上面的女角樣貌，其實係港區一姐禤惠儀（Mary）個樣，不過Mary即場否認。Mary解釋，渣打百元新鈔係由一對年輕演員扮演公主及駙馬，作為設計主構圖，冀藉此帶出粵劇界傳承及創新概念。



聯想獨董馬雪征離世



博裕資本創始合夥人、港交所（388）、太古（019）及聯想（992）獨立非執行董事馬雪征上周六（8月31日）因病離世，享年66歲。聯想公告稱，馬雪征為聯想作出寶貴貢獻，尤其是2004年收購IBM個人電腦業務及隨後整合，她亦在資本市場上贏得顯赫位置。港交所亦表示，將待政府另作委任填補空缺後再發公告。



馬雪征曾任鄧小平的翻譯，1990年加入聯想，曾擔任執行董事、高級副總裁兼首席財務官等職務，曾連續三年被《財富》雜誌評為「全球最具權力的商業女性」之一。2007年，馬雪征退任聯想管理層，調任為非執行董事。隨後她出任私募股權基金TPG中國董事總經理兼合夥人，並於2011年參與創辦博裕資本。



高瞻