特朗普警告中國勿拖延談判 貿談生變 杜指跌285點

中美貿易談判未有進展，英國脫歐仍然不明朗，加上美國經濟數據欠佳，外圍股市昨晚普遍下跌。美國總統特朗普警告，假若中國將談判拖延到他的第二屆任期，他在談判將會更加嚴苛。美股杜指早段曾下挫約400點，一度跌穿26000點水平，相當於1.5%跌幅。標普指數以及納斯達克指數，早段亦跌約1%。



美國8月份ISM製造業採購經理人指數報49.1，不但遠低於預期的51.2，而且為三年半來首次低於50的盛衰分界線，其中新定單指數報47.3，就業指數報47.4，均進入收縮區域。其他經濟數據亦欠佳，美國7月份建築開支上升0.1%，低於市場預期的0.3%升幅。製造業前景欠佳，帶動油價大幅下跌，紐約期油昨晚大跌4%，見每桶約53美元水平。夜期中段下挫約30點，見25430點，低水約90點。



美經濟數據欠佳



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26118點，跌285點；納斯達克指數收報7874點，跌88點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見56.32港元，較香港收市價升0.37港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見331.34港元，較香港收市價升2.14港元。



中美貿易下輪談判日期添變數，港股缺乏方向，早段抽升後未缺乏資金承托，加上人民幣匯率再創新低，收市倒跌98點報25527點，全日成交縮至638億元。個別板塊如醫藥、手機設備股等仍有炒作，而市傳內地收緊民辦教育上市方式，令內地教育股急瀉。



至於內地A股靠穩，上證指數收升6點報2930點，深成指亦升64點報9633點，兩市成交合共5644億元人民幣。



教育板塊震盪，內地媒傳報道，人民大學校長劉偉代表全國政協經濟委員會發言時，提倡杜絕民辦教育以協議控制（VIE）架構在境內外上市。分析指出，如果由幼兒園到12年級的教育機構不能以此方式營運，恐令企業被逼分拆業務，令收入大縮水。雖然中國教育部並無公布有關措施，惟消息在市場醞釀，導致多隻教育股午後暴跌， 天立教育（1773）急瀉19.2%報收2.86元；睿見教育（6068）挫18%收報3.09元；楓葉教育（1317）插11.6%收報2.37元。



醫藥股則受到追捧，石藥（1093）收升1.5%報16.24元，為表現最佳藍籌股；翰森製藥（3692）升4.7%報28.95元。科技股方面，舜宇（2382）重回紅底多日仍見支持，收升0.46%報109.7元。騰訊（700）連續四日回購，刺激力度稍退，收市微跌0.6%報329.2元。另一科技股小米（1810）則宣布回購價值最多120億元股份，令股價抽升4.2%報8.7元。



連日受壓的本地地產及收息股跌勢喘定，領展（823）微升0.35%收報86.45元；太古地產（1972）升0.2%收報25.7元。另一受政治風波牽連的港鐵（066）彈1.14%收報44.5元。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，港股受A股造好帶動，惟人民幣再創新低後再拖累指數表現。他指出，目前港股仍在好淡爭持階段，短線未必太淡，或跌至25300點附近有支持。不過，他稱由於港股有很多中資企業，人民幣貶值勢進一步壓抑其盈利表現，大行亦有機會下調港股整體盈利預測，故大方向仍不容樂觀。