離岸人民幣逼近7.2

人民幣離岸價昨早段雖承接外圍弱勢低開7.1940，並一度弱見7.1965歷史低位，惟其後逐步回升，最高升至7.1775，截至晚上近9時報7.1785，升155點子；每百港元兌91.511人民幣。
華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，人民幣跌勢未止主要是因美元普遍走強，美匯指數已經刷新2017年以來新高；且中美雙方談判日期未定，利淡人民幣。若中美貿易戰沒出現突破性的進展，中間價應可支撐人民幣在7.2水平，短期內在7.1至7.2區間波動。
早前國泰航空三架航機上的氧氣樽被人放氣，事件有新發展。國泰昨天承認，涉事三班航班上的機組人員暫停飛行職務，並協助調查，國泰亦向民航處和警方報備。工會引述消息指，約有二十名機組人員被暫停職務。有執業大律...
2019-09-04
美國周日開始對多種中國商品徵收百分之十五關稅 ，而中國馬上對美國推出反制措施，對美國原油徵收新關稅，令中美貿易戰再度升溫。自中國商務部周一宣佈提起訴訟後，中國暫時未有公佈其反制法案的詳細資料，但稱美國關稅嚴重影響其三千億美元中國輸美產品。 中國商務部發言人表示，美國對華三千億美元輸美產品中的第一批加徵百分之十五的關稅措施正式於九月一日實施，中方就此在世貿組織爭端解決機制下提出訴訟。又指美方的最新關稅措施嚴重違背中美兩國元首大阪會晤共識，中方強烈不滿和堅決反對，中方將根據世貿組織相關規則堅定維護自身合法權益，堅決捍衛多邊貿易體系和國際貿易秩序。 訴訟或維持數年 這宗訴訟將...
2019-09-04
英國首相約翰遜把一隻十五星期大的小狗迪林（Dilyn）帶進唐寧街首相府，將與第一貓「拉里」作伴。 迪林是傑克羅素犬，早前被繁殖業者棄養，而獲「威爾斯動物之友」（FOAW）拯救。其後約翰遜和女友西蒙茲（Carrie Symonds）把迪林領養。事緣約翰遜和女友都是「露西法」（Lucy's Law）的支持者，這項立法於今年推動，旨在禁止寵物店出售未滿六個月大的幼貓和幼犬，預定明年四月六日實施。 這項法令被稱為「露西法」，是紀念一隻一生大多在狗籠中度過、名叫露西的查理斯王小獵犬。迪林搬進首相府後，第一貓「拉里」將不愁寂寞了。不過，知名獸醫亞伯拉罕認為，迪林和拉里的接觸可...
2019-09-04
凱譽坐落於尖沙嘴棉登徑，位置旺中帶靜，而且毗鄰港鐵2個車站，出入便利。今次走訪項目的放盤，實用面積681方呎，3房1套房間隔，內櫳裝潢雅致簇新，加上放盤位處高層，坐北向南，能享有開揚招牌維港煙花海景。...
2019-09-04
中美貿易談判未有進展，英國脫歐仍然不明朗，加上美國經濟數據欠佳，外圍股市昨晚普遍下跌。美國總統特朗普警告，假若中國將談判拖延到他的第二屆任期，他在談判將會更加嚴苛。美股杜指早段曾下挫約400點，一度跌...
2019-09-04
鹿島鹿角上輪日聯收起部份主力，今季上陣機會寥寥可數的遠藤康仍不負所託，貢獻入球和助攻各一，領軍作客4:0大勝清水心跳，成功贏得教練大岩剛信任。今晚聯賽盃八強首回合，此子有望繼續擔正，聯同蓄勢待發的主力射手伊藤翔，合力率隊作客撕破近況甚頹的浦和紅鑽防線，直取客勝。 今季淪為後備的中場遠藤康在上輪聯賽罕有地正選上陣還串演前鋒，成功交出一球一助攻，領軍四球大勝清水心跳。對於推前此子任前鋒，鹿角主帥大岩剛得意地揚言，今晚一戰照辦煮碗︰「此子在新位置的演出予我信心，而他在日常訓練都會付出百分之百努力，所以值得再獲正選上陣機會。」 伊藤翔養精蓄銳 鹿角除了有遠藤康值得留意之外，...
2019-09-04
雕塑藝術可謂人類與自然的對話媒介。大自然的一木一石，也能轉化成為撼動人心的藝術作品。生於香港的藝術家薩璨如（Cynthia Sah）多年來以雕塑貫注創作靈感，並以大理石來展現自然的哲思與美態，其丈夫尼...
2019-09-04
老竇趕買書包仔 去年12月，劉愷威同楊冪各自發聲明宣佈結束5年婚姻，兩人協議共同撫養5歲女兒小糯米(劉梓蘭)。其實小糯米一直長住香港並由爺爺嫲嫲湊大，前劉太無乜點理過。上周三下午，做單親爸爸9...
2019-09-04
反修例風波持續，有激進示威者提出「攬炒」口號，意即玉石俱焚，體現在隨意堵路、破壞港鐵、塞爆機場、搞殘零售業等行動上，要整個香港陪葬。究竟這是否大部份港人所願見到的？答案是否定的。 昨天港澳辦發言人嚴斥少數人主張「攬炒」，形容為「恐怖又瘋狂」。其實，部份激進示威者為求達到政治訴求，不理別人意願和利益，不顧大多數人安全，隨意搞「焦土政策」，令寸草不生。 以堵路和阻礙港鐵為例，交通停頓，市民上班難，怨聲四起，但他們不理，受害的主要是基層員工，被迫手停口停，甚至掉了飯碗。阻塞機場行動，更加離譜，大批無辜旅客受阻，香港國際聲譽受損，人流和物流都大受阻延，經濟損失慘重。 「攬炒」會得到...
2019-09-04
練馬師徐雨石將於今午離港前往韓國首爾，為「豹子頭」周日出戰韓國短途錦標作賽前最後備戰工作。因此，本周日沙田賽事徐雨石將不會在場督戰，但當日四場泥地賽的石廄參戰馬將全數強配薛恩，肯定不會因廄主不在場而影...
2019-09-04