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離岸人民幣逼近7.2

2019-09-04 列印
  原計劃本月進行的中美貿易談判至今仍無確切日期，美元又持續走強，人民幣偏軟，在岸價（CNY）日盤收報7.1785兌1美元，跌69點子，再創逾11年半新低；離岸價（CNH）則創歷史新低，並曾進一步逼近7.2。

  人民幣離岸價昨早段雖承接外圍弱勢低開7.1940，並一度弱見7.1965歷史低位，惟其後逐步回升，最高升至7.1775，截至晚上近9時報7.1785，升155點子；每百港元兌91.511人民幣。

        華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，人民幣跌勢未止主要是因美元普遍走強，美匯指數已經刷新2017年以來新高；且中美雙方談判日期未定，利淡人民幣。若中美貿易戰沒出現突破性的進展，中間價應可支撐人民幣在7.2水平，短期內在7.1至7.2區間波動。
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