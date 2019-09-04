內地經濟遭外資大行看淡 牛津經研料明年增長不足6%

牛津經濟研究院、美銀美林及瑞銀均看淡中國明年經濟增長不足6%。面對經濟放緩，市場關注中國會否再利用增加信貸來刺激經濟，但標普全球評級中國首席分析師表示，中國依賴大規模信貸刺激經濟增長的做法，對其信用評級的影響可能更大。



中美貿易戰愈演愈烈，中國面臨更大的經濟壓力，市場關注內地是否會因此加大「放水」。牛津經濟研究所（Oxford Economics）的數據預測，即使北京政府加推刺激經濟措施，中國的經濟增速或於今年第四季度放緩至5.7%，並且在明年基本保持這一水平。



香港牛津經濟研究所首席亞洲經濟學家Louis Kuijis的研究報告顯示，雖然去年年底以來北京政府實施的寬鬆政策有助於緩和經濟放緩壓力，但成效較小。隨着中國內地經濟下行，與美國發生的貿易爭端升級以及全球貿易勢頭疲軟，北京政府「需要進一步寬鬆政策才能令人信服地穩定經濟增長」。報告預計，經濟增長將趨向穩定，但時間或晚於預期，且增速可能更低。



若靠信貸刺激勢影響評級



受累於中美貿易摩擦升溫，美銀美林亦發表最新研究報告，把內地2020年經濟增長由按年6%，降至5.7%。該行稱，美國對中國進口貨物加徵關稅將會在今年第四季起，對中國出口造成更明顯負面影響。另外該行指出，面對貿易戰內地政府似乎未有跡象會放寬政策，人行抵住減息的壓力，並希望以內地貸款市場報價利率（LPR）定價機制改革代替減息。



中美貿易戰不斷升級，中國二季度經濟表現是近三十年來最差，當局一直試圖用各種刺激方式抵銷貿易戰帶來的損害。標普亞太主權評級資深董事陳錦榮（Kim Eng Tan）稱，中國依賴大規模信貸刺激經濟增長的做法，對其信用評級的影響可能更大。如果遇到某種突然衝擊，政府或會開始實施更快見效的刺激措施，意味着銀行不得不開始加速放貸，或會對政府信用評級造成不利影響。不過，Kim Eng沒有暗示是否會下調對中國的評級。



