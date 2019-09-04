招商置地分拆房託上市 三物業不符用途無礙

招商局置地（978）擬將深圳蛇口商業物業資產，以房地產投資信託基金形式分拆上市，拓展其業務至房地產投資信託管理。然而，據其初步招股文件顯示，該信託基金5項資產，便有3項物業不符合相關的土地用途，文件又引述法律顧問指出，相關情況十分普遍，故認為風險實際上並不存在。



招商置地旗下全資子公司榮騰企業昨日在港交所（388）遞交上市申請，代表招商置地進軍發展「輕資產」房地產市場。緊隨招商房託基金上市後，招商置地將不會控制該基金，會由旗下控股股東瑞嘉投資成為該基金的重大持有人。



若招商房託基金上市成功，將繼2013年開元產業信託（1275）上市後，成為近五年第一隻上市房託基金。



上半年純利倒退五成



根據初步上市草擬申請文件顯示，招商房託基金投資組合初步將會由位於深圳蛇口的五棟物業組成，包括位於太子灣的甲級寫字樓新時代廣場、蛇口網谷的數碼大廈、科技大廈和科技大廈二期，以及蛇口街道的綜合商業樓宇花園城，合共可租賃總面積逾24.99萬平方米，平均租用率為81%，截至六月底，物業估值總額為65.17億元人民幣。



值得注意的是，該公司在風險因素上披露，位於蛇口網谷的三棟物業大部份樓面面積已出租作辦公或其他商業用途，並不符合房地產權證所述的工業用地用途，若該項目遭受任何行政強制措施，則可能導致相關中國土地部門罰款、發出整改命令，甚至收回土地，但該公司法律顧問認為，租賃仍屬合法且可執行，且該類情況較為普遍，當地政府亦未對該地區的土地用途實行普遍整改，因此認為風險實際上並不存在。



該基金上半年純利逾3.9億元（人民幣，下同），按年下跌50.2%，主要是由於投資物業公允價值大減五成八導致。早前彭博引述消息人士稱，招商局房託基金集資金額約8億美元，折合約62.4億港元。



