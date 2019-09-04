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中交建海外新簽合約減7.7%

2019-09-04 列印
　　中國交通建設（1800）董事局秘書周長江昨日表示，受多重因素影響，海外業務擴張遇壓力，上半年海外地區新簽合同按年跌7.72%；至於回購計畫的進展，首批H股回購計劃初定於10月份起陸續執行，並爭取一年內完成，未來將考慮會否持續回購。

  中交建上半年收入按年升15.2%，至2390.87億元人民幣；新簽合同額按年升15.9%，至4967.28億元，周長江指出，兩項升幅均超過全年目標，現時暫無上調目標的計劃，中交建曾定下今年全年新簽合同額及收入的升幅目標，分別不低於8%及10%。中交建日前公告，擬回購最多10%H股，約4.4億股。周長江透露，回購現時初步定於10月份執行，爭取未來一年完成；下一步將根據市況，考慮是否繼續回購。

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