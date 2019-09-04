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淡馬錫傳停售屈臣氏股權

2019-09-04 列印
　　本港政治風險令長和（001）旗下屈臣氏業務受影響，早前有意出售屈臣氏少數股權的新加坡主權基金淡馬錫，因本港反修例示威及英國脫歐雙重壓力下，據悉決定擱置計劃，令屈臣氏暫失升值八成的機會。

  彭博引述消息人士指，淡馬錫早前與潛在買家接洽時，無法就作價達成共識，決定擱置出售計劃。知情人士指出，本港局勢和英國脫歐的風險，令屈臣氏於港英兩地的零售業務均受到影響。在今年3月，市傳淡馬錫有意出售屈臣氏10%股權套現，出價30億美元，折算約234億港元。當時有指潛在買家包括騰訊（700）夥拍基金的財團，以及阿里巴巴。

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