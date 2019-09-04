中環IFC外望——小米將斥120億回購股份

小米集團（1810）昨日公布，董事局決議行使授權，以不時按最高總價120億元於公開市場回購股份。證券業人士表示，相信回購計劃短期內能令股價反彈回升。



小米董事局決定，行使股份購回授權以不時按最高總價120億元於公開市場購回股份。董事局認為，於現況下進行股份購回，可展示集團對自身業務展望及前景充滿信心，集團又認為現有財務資源足以支持股份購回，同時維持穩健的財務狀況。



中民證券（香港）研究部董事黃偉豪指出，由於近期市況氣氛較差，有部份股份持續處於低位水平徘徊，所以若公司於經營現金方面有能力的話，回購股份起碼能令股價「止跌回穩」，故有多家公司於近期進行回購計劃，包括近期的新經濟股小米，或銀行股滙豐、渣打等，而且並不排除日後會有更多上市公司有回購的動作。



另外，黃偉豪又表示，小米是次回購金額較上一次多、規模亦較大，相信能夠令其股價反彈，短期的效果會較為明顯，但長遠而言，始終要視乎小米最終的業務發展，以及轉型步伐如何。



滙豐首完成區塊鏈人民幣交易



滙豐銀行昨日完成全球首宗使用區塊鏈技術的人民幣計價信用證交易。滙豐表示，區塊鏈技術縮短交易時間，加速了企業資金周轉。



交易為香港兆馳電子（MTC Electronic）向其母公司深圳市兆馳股份出口一批原材料，相關操作在Voltron交易融資平台上進行。該平台由8家銀行共同開發，包括法國巴黎銀行、渣打銀行及滙豐銀行。



滙豐表示，有關電子文檔的交換24小時內即完成，而傳統方式的文件交換通常需要五至十天。現時使用該平台進行的交易以試驗性質的個案為主，但滙豐環球貿易及融資業務部港澳地區主管葉鳳珍稱，該行正邀請各地企業在平台上參與區塊鏈應用，相信未來會有更多大灣區的企業加入。



滙豐引述環球銀行金融電信協會數據稱，去年中國與全球的貿易往來中，共發出了120萬份信用證，涉及金額超過7500億美元。至今，滙豐已在Voltron完成9宗貿易融資交易，其中首宗中國區塊鏈跨境信用證交易於今年4月完成。



高瞻