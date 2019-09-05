特首撤回逃犯修例 恒指升近千點 七月貿差收窄 美股彈237點

地緣政局有緩和跡象，以及美國七月貿易逆差收窄，對股市樂觀情緒重來。加上香港撤回逃犯條例修訂草案令港股大幅上升，亦利好外圍股市氣氛。美股反彈，杜指早段漲逾200點。標普500指數報2927點，升21點；納指報7941點，升67點。



美國七月貿易逆差收窄2.7%，降至540億美元，雖然略高於預期的534億美元，但少於六月份的555億美元。美國七月進口下降0.1%，出口增長0.6%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26355點，升237點；納斯達克指數報7976點，升102點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見57.68港元，較香港收市價跌0.22港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見342.97港元，較香港收市價升1.77港元。



有分析指，假若香港局勢緩和，有利中美貿易談判，以及降低環球金融市場的地緣政治風險。恒指期貨夜市中段下跌約140點，見26340二點，低水逾180點。港股在美國的預託證券普遍下跌，滙控預託證券早段下跌0.4%。



中美貿易爭議持續，美國總統特朗普表示，美中貿易談判進展順利，但警告若中方將談判拖延到他的第二任期，他將在談判中更加嚴苛。



儲局褐皮書指企業短期仍樂觀



美國聯儲局發佈俗稱「褐皮書」的地區經濟報告，指最近幾周美國經濟呈適度增長，惟增速不高；而儘管中美貿易戰升級，企業對短期前景仍保持樂觀。



昨午市場傳出特首林鄭月娥撤回修訂《逃犯條例》草案，投資者憧憬本港局勢有望緩和，刺激大市急升，一度飆1126點，高見26654點，創逾一個月高位，並收復10天線（25829）及20天線（25839），收報26523點，抽高995點，為10個月以來最大單日升幅，大市成交金額急增至1163億元。



港地產股一枝獨秀



藍籌股近乎全線報捷，騰訊（700）領漲大市，股價炒高3.7%，收報341.2元；友邦（1299）則勁漲5.9%，報79.4元；中國平安（2318）除息，股價升2.8%，收報92.2元；建行（939）揚2.6%，收報5.89元。相反，石藥（1093）逆市跌0.6%，收報16.14元。



本地地產股呈報復式反彈，並佔據藍籌升幅榜首五位。九倉置業（1997）飆12.1%，收報46.3元；新世界（017）走高10.1%，收報10.6元；新地（016）急揚9.8%，收報118.5元；恒地（012）急漲8.71%收報38.7元；信置（083）彈7.8%，收報11.64元。