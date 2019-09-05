脫歐勢延期 英鎊重上1.21

經過接近三個月的暴力衝突，香港元氣大傷。特首林鄭月娥昨天回應反修例示威者的五大訴求，她終於同意正式撤回移交逃犯修例草案，並委任前高官和大律師加入監警會，以強化監警會的調查工作，可算部份回應了示威者的訴求。事到如今，香港能否走出這次危機，端賴各界抓緊和解的機會，而放棄暴力，是尋求出路的先決條件。 示威者提出另外的三項訴求，包括收回暴動定性、不檢控違法示威者，以及落實雙普選，因牽涉法治精神或重大公眾分歧，政府表示無法接受。這些原則性問題，難以退讓，也需要從長計議，否則只會觸發社會大撕裂。 不論如何，政府撤回修例，有助改善當前繃緊的社會氣氛，也反映政府不想暴力示威升級，因為長此下...

2019-09-05