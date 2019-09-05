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脫歐勢延期 英鎊重上1.21

2019-09-05 列印
        英國脫歐爭拗未平息，並演變至英國國會或需提早大選，亂局下英鎊稍為反彈，消息昨日刺激英鎊兌美元曾重上1.21的水平。聖路易斯儲銀行長布拉德表示，本月美國議息時應減息半厘，以預防貿易戰的影響。

        英國國會下議院通過，在保守黨倒戈的情況下，由在野黨派議員控制下議院脫歐議程，以阻止英國首相約翰遜進行「硬脫歐」，預料跨黨派議案會要求約翰遜，向歐盟提出將脫歐期限延遲至明年1月31日。消息暫時降低英國硬脫歐風險，有助英鎊回穩。但約翰遜則隨即表明，會要求提前下月大選。

        聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德表示，聯儲局應在本月減息半厘，預防中美貿易戰影響。他認為，現時的形勢相當於一場全球衝擊，有理由採取積極措施。
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