國泰再爆高層變動 主席史樂山退休請辭

本港修例風波持續，先後已有兩位重磅高層於上月離職的國泰航空（293），昨日再爆高層震盪消息，現年63歲的主席及執行董事史樂山，亦以退休為由提出請辭，其職位由現年53歲的太古可口可樂行政總裁賀以禮接任。史樂山曾在退任太古主席時表示，至少會留任國泰主席至完成為期三年的企業轉型計劃之後，未有給出國泰主席任期時間表。







史樂山其後向員工發出的電郵指出，國泰過去數周遇到最不凡及最具挑戰的時期，預料局勢將繼續引起各界擔憂，但深信國泰能從挑戰中變得更強大。他又指出，航空公司經常會面對營運及地緣政治的不明朗因素，遇上波動是一項常態，但國泰每次遇上挑戰都會變得強大，深信今次亦然。



他續說，三年轉型計劃走上正軌，期間令國泰錄得盈利，又指出改革舉措不會停止，包括物色新航點、使用更節省能源的燃油、改善航空及地勤質素、進一步凝聚團隊文化，並重塑有效率的形象。



史樂山在信中感謝員工支持、奉獻與所建立的友誼，並稱能與員工共事是個榮幸。他在文末慨歎，「所有美事終有完結一天，與各位（員工）談論航空的偉大未來必須在此結束」，並祝願員工航行安全。



賀以禮內地飲料部工作14年



即將接任的賀以禮於1988年加入英國太古集團，曾被派駐香港、德國及中國內地的辦事處，期間於中國內地飲料部門工作14年，其後擔任廈門太古飛機工程行政總裁四年，現時為太古可口可樂有限公司行政總裁，亦為香港太古集團董事及太古地產非常務董事。他於1988年7月畢業於劍橋大學，取得現代語言（榮譽）文學士學位。



正當香港示威活動愈趨激進之際，上月內地民用航空局向國泰發出重大航空安全風險警示，另外亦要求國泰提供所有飛往內地及飛越內地領空的機組人員身份信息。



隨後，8月16日，原國泰行政總裁何杲和顧客及商務總裁盧家培表示會為近月事件承擔責任請辭。同月21日，旗下子公司港龍空勤人員協會主席施安娜遭港龍航空解僱。



