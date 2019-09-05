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花旗信用卡簽帳次季放緩

2019-09-05 列印
　　中美貿易戰時好時壞，加上本港社會衝突持續，香港花旗銀行總經理林智剛表示，該行信貸業務有所減少，第2季的信用卡簽帳亦已有放緩趨勢，但7、8月份為傳統香港人旅遊旺季，海外消費仍能抵銷衝擊，惟需留意9月表現，負面影響或會浮現。

  林智剛表示，花旗早前已將本港今年全年經濟增長預測由1.5%，調低至0.9%；而今年上半年，花旗香港業務收入按年增長10%，數碼化渠道對該行收入的貢獻約為40%，林智剛期望，未來可以保持數碼化渠道收入按年有5至6成的升幅。

  他更預測，該行全年收入將維持高單位數增長，亦希望數碼服務可以助力整體收入增長，減少市況帶來的負面影響。

  本港虛擬銀行即將面世，他表示，花旗毋須申請虛擬銀行牌照，該行將繼續推動數碼技術以改善客戶體驗，相信與虛擬銀行的目標一致。

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