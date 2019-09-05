政府推措施支援中小企

本港中小企受反修例風波打擊，政府昨日公佈兩項支援措施，協助中小企業解決資金周轉的需要。財政司司長陳茂波昨日指出，在「中小企融資擔保計劃」下，政府最多可為中小企提供600萬元貸款；另一則是容許中小企在未來六個月可申請先還息，暫時不需還本，此措施即時生效。



陳茂波表示，在「中小企融資擔保計劃」中，推出九成信貸擔保產品，參與計劃的中小企業最多可申請600萬元貸款，最長分五年歸還，也不用提交審計財務表。



另一個措施是，在有關計劃下，企業可申請未來六個月先還息不還本，之後再分期歸還本金，期限完結後如果有需要，可再申請延期一次，有效期一年；而工業貿易署下的中小企信貸保證計劃，同樣採用該項新措施。



