首兩批產品銷售「爆額」 中銀人壽年金回報減

中銀人壽4月所推全港唯一全保證內部回報率的可扣稅固定年期延期年金計劃，大受市場歡迎。據悉，該計劃首批開售保證回報達3%或以上的額度已「爆額」，加上長債息率向下，該公司昨起已將該計劃的保證回報下調，其中年繳港元保單的保證內部回報率，減到低至2.68%。



中銀人壽發言人回覆本報查詢表示，該公司兩款延期年金產品（即固定年期及終身兩款）大受市場歡迎，至8月底，累收超過2萬宗申請，年度化總保費超過12億元，已達到推出時訂下的銷售目標。他指產品仍然發售，當中固定年期年金計劃，若保單年期20年，以年繳方式付保費，最新回報率為2.80%至3.05%。



根據中銀人壽的固定年期延期年金計劃，年繳方式的保證內部回報率已由之前3%或以上普遍降至不足3%。最新若是15年保單年期，美元、港元及人民幣保單的回報率依次為2.84%、2.68%及2.63%，較原先回報率分別下調33點子、32點子及37點子；若是20年保單年期，美元、港元及人民幣保單的回報率依次為3.05%、2.92%及2.8%，較原先回報率分別下調28點子、24點子及41點子。



以一個45歲男性投保人為例，若購買港元年金保單，現時15年保單期所收取的每月保證年金為2057元，較未調整回報率時每月只少收51元；如是20年保單期現每月收2421元，較之前少收71元。



消息指，中銀人壽是次下調固定年期延期年金保證回報率，主要因為首批額度已爆，加上長期債券息率向下，以美國10年期國債息為例，最新息率已跌至不足1.5%，因此令該年金產品新定價有壓力。



