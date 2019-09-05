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港交所入股數據科技公司

2019-09-05 列印
　　繼宣布認購深圳融匯通金51%股權後，港交所（388）昨日又有收購，宣布已簽訂意向書，擬收購北京一家數據科技公司華控清交信息科技（北京）（華控清交）的少數權益。交易尚待雙方簽署具約束力協議作實，擬於今年四季度完成。不過，港交所目前尚未公布收購金額。

　　港交所認為多方安全計算技術是一項非常安全、可靠和實用的技術，能夠解決有關數據確權、安全和私隱保護等重要議題。港交所行政總裁李小加表示，相信數據將很快成為金融市場上的一個新資產類別，希望能與華控清交共同實現建立數據市場的願景。

　　李小加續說，擁抱科技是港交所最新戰略規劃的三大基石之一。

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