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合景泰富上月售樓增14%

2019-09-05 列印
　　數家內地中小房企昨日公布8月份銷售業績，合約銷售額及銷售面積大多錄得升幅。合景泰富（1813）亦公布，8月合同銷售額約61.7億元，按年增14.1%；預售建築面積約34.2萬平方米，按年升20.4%。建業地產（832）8月物業合同銷售額按年大升62.9%，至93.19億元，合同銷售建築面積亦按年增加64.3%至143.9萬平方米；平均銷售價格為6474元每平方米。

        6月剛上市的中梁控股（2772）8月合約銷售額約110億元（人民幣，下同），合約銷售面積約112萬平方米；合約銷售均價約每平方米9800元。首八個月，中梁累計合約銷售金額約859億元；合約銷售面積約831.5萬平方米。

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