中環IFC外望——穆迪：貿戰風險增 或影響全球經濟

中美貿易摩擦升級，評級機構穆迪（Moody's）昨日表示，儘管中美表明會重啟貿易談判，但預計兩國貿易摩擦有進一步惡化風險，料發生「強硬立場」情況，機會率提升至45%，或對全球經濟產生持久影響。



穆迪分析指，中美貿易緊張局勢可能發生三種情景，其中「強硬立場」風險增加，隨著局勢升級，這種情況發生機會率提升至45%，與「基線預測」情景相同。至於「顯著軟化」情況，機會率被下調至10%。



穆迪又稱，中美貿易爭端逐漸繼續升級，已對兩國和世界其他國家經濟活動造成不利衝擊。穆迪相信，在宏觀經濟層面，中美爆發全面貿易戰風險仍然溫和，不過間接影響甚大，對市場信心和投資影響趨向明顯，若然進一步惡化，或成為導致經濟急速下行催化劑。



美創新力領袖榜 貝索斯馬斯克居首



美國《福布斯》發佈2019美國最具創新力領袖排行榜，亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）與Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）並列榜首。



排行榜首10大領袖中，有9名都來自互聯網行業，唯一例外是排在第9的萬豪酒店行政總裁索倫森（Arne Sorenson）。



排行榜中第3至第10位的依次為facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）、Salesforce創辦人之一貝尼奧夫（Marc Benioff）、Netflix行政總裁黑斯廷斯（Reed Hastings）、微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella）、Adobe行政總裁Shantanu Narayen、蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）、索倫森，以及谷歌聯合創辦人佩奇（Larry Page）和布林（Sergey Brin）。



高瞻