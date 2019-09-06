﻿料十月初華府舉行 市場氣氛改善 中美重啟貿談 杜指大升372點

中美重開貿易談判，美股周四早段大幅上升，三大指數漲幅逾1.5%，杜指曾升480點，見25836點，升幅相當於1.82%，納斯達克指數更曾升近2%，至34點。標普指數一度升1.64%，至2985點。



中美雙方據報同意10月初在華盛頓舉行中美經貿高級別磋商。中國商務部表示，具體會面時間將於稍後公佈，重申中方反對貿易戰升級，希望美方停止動用國家力量打壓華為等中國企業。



分析師表示，中美重開貿易會談，市場憧憬貿談可能有突破性發展，增強投資者信心，有利市場氣氛。港股周四在美國的預託證券，普遍跟隨大市上升。



紐約金價收挫



金價顯著下挫。中美恢復貿易談判讓股市投資者重燃希望，金價卻受壓急挫。紐約12月份期金收報每盎司1,525.5美元，跌34.9美元，跌幅2.2%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25728點，升372點；納斯達克指數收報8116點，升139點。滙控（005）美國預託證券價格曾見57.78港元，較香港收市價升0.28港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見342.60港元，較香港收市價升1.20港元。



經濟數據方面，截至8月31日的一星期，美國上周首次申領失業救濟人數為21.7萬人，按周增加1000人，並較預期的21.5萬人為多。此外，8月美國ADP私營部門就業人數新增19.5萬個，高於預期的14.9萬個。



港交所系統故障



歐股方面，英國富時100指數昨日中段報7266點，跌44點；德國DAX指數報12131點，升106點；法國CAC 40指數報5591點，升59點。



港股方面，港交所（388）衍生產品交易系統出問題要暫停交易半日，打亂港股升勢！港股昨日早段在中美貿談有新進展，以及市場憧憬中央放水之下曾抽高174點，創逾一個月高位，惟因港交所電子交易系統出現罕有嚴重事故，衍生產品市場下午及收市後交易時段亦須暫停，投資者因失去部份對沖風險渠道，令港股隨即掉頭倒跌，一度倒挫240點，於尾市U盤時段，在多隻重磅股抽升下，指數跌幅大幅收窄，終收報26515點，微跌7點，大市交投亦見縮減僅831億元。



藍籌股個別發展，惟瑞聲（2018）獲資金追捧，明顯跑贏一眾藍籌股，股價收飆一成二報39.1元。