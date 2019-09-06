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﻿人民幣轉強 突升見7.1206

2019-09-06 列印
        中美將於下月在美國華盛頓重啟貿易談判，消息刺激人民幣轉強，在岸人民幣（CNY）曾高見7.1206，隨後有所回落，截至昨晚8時，報7.1435；離岸人民幣（CNH）亦曾收復7.13關口，高位見7.1216，其後升幅收窄，截至昨晚8時每美元兌人民幣報7.1410。

        中國外匯交易中心公布，昨日人民幣中間價報7.0852，較上一交易日升26個基點或0.04%，市場普遍認為逆周期銀根調節力度加大，官方維穩信號明顯。

        此外，人民銀行公開市場連續第6日暫停逆回購操作，對此人行仍表示，現時銀行體系流動性總量處於合理充裕水平。昨日並無逆回購到期，故沒有資金投放亦無回籠。9月共有4415億元（人民幣，下同）中期借貸便利（MLF）到期，其中明日（9月7日）到期的則有1765億元，因逢周末順延至下周一（9日），9月17日到期2650億元。
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