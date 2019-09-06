港交所煞停期貨交易 證實供應商軟件出問題

港交所（388）昨日期貨交易異常，由於電子交易系統出現長時間連接問題，港交所於昨日下午二時起，暫停包括期指在內的衍生產品市場交易，夜市時段亦宣佈暫停，但衍生產品結算系統如常運作。港交所晚上指，確認是由於供應商提供的交易軟件出現問題，今日可恢復正常。



港交所晚上稱，確認是由於供應商提供的交易系統軟件出現問題，影響衍生產品市場，目前正與供應商合作解決問題，今日可恢復正常交易。



今日恢復正常交易



行政總裁李小加則在傍晚表示，在任何一個市場，停市都是一個大決定、一個不能隨便做的決定，只有在判斷市場運行不再有序的情況下，才會作出停市決定。他稱，在下午二時判斷衍生產品市場不再有序，因此作出停市決定。



期指昨日收報26438點，成交僅19431張，較前一日的逾27萬張，大幅減少92.8%。不少券商及投資者反映，昨晨9點30分起，已難以連接期貨市場，期指及輪證報價愈拉愈闊，部份券商更於港交所停市前，自行關閉交易系統，改以提供手動平倉服務。



京華山一研究部主管彭偉新表示，個別股票須靠股票期貨或輪證作對沖，相信會對部份投資者造成影響，但對於機構投資者而言，由於有其他場外對沖方法，故期貨市場失靈，料不會阻礙資金部署，形容今次是不幸事件，對港交所交易系統仍有信心。



港股方面，由於中美貿談有新進展，兩國敲定將於10月初舉行第13輪貿易磋商，以及市場憧憬中央放水預期升溫，刺激恒指昨日早段曾抽高174點，見26697點，創逾一個月高位。



惟因港交所電子交易系統罕有出現嚴重事故，港股隨即掉頭向下，一度下挫240點，見全日低26283點，惟尾市在多隻重磅股抽升下，大市跌幅收窄，收報26515點，微跌7點。國指則逆市走高95點，收報10384點，大市成交金額則縮減至831億元。



內地股市全線向上，滬指3000大關得而復失。上證指數連升四日，盤中高見3015點，收報2985點，升1%；深證指數收報9783點，揚0.9%；大市交投熾熱，兩市成交合計增至7975億元人民幣。



