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東風八月銷售升近3%

2019-09-06 列印
　　東風集團股份（489）昨日公布，今年8月生產量23.71萬輛，按年增加4.75%；銷售量23.32萬輛，按年上升2.69%。

　　當中，生產量方面，今年8月乘用車及商用車分別佔20.54萬輛及3.16萬輛。

　　而銷售量方面，乘用車及商用車則分別佔19.88萬輛及3.43萬輛。集團今年首八個月，生產量183.63萬輛，按年下跌9.16%；銷售量182.85萬輛，按年下跌4.92%。

        另外，東風汽車獲摩根大通，於8月29日以每股平均價7.22元，增持約377萬股，涉資約2722萬元。摩根大通增持後的最新持股數目為1.45億股，持股比例由4.94%升至5.08%。

　　東風集團股份昨日收報7.12元，升2%，成交額達2.24億元。

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