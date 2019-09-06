李嘉誠再增持長和系 三周斥資超過11億

港股近期表現反覆，但李嘉誠繼續以行動顯示對該集團的信心，李嘉誠基金會再斥約1.3億元，增持長和（001）及長實集團（1113）股份。而李嘉誠基金會在過去三周內，已合共斥逾11億元增持長和系內股份。



李嘉誠基金會於8月30日及9月3日，以平均價每股53.171元及51.8977元增持長實，合共182.75萬股；同時亦於9月3日，以平均價每股66.6614元增持長和，共50萬股。有關股份增持共涉資近1.3億元。



因此，長和系資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅根據《證券及期貨條例》，被視作持有長實權益，分別由33.88%及33.95%，增至33.93%及34%；兩人持有的長和權益則分別由30.1%及30.16%，增至30.11%及30.18%。



這次是基金會三周內第三批購入的長實股份，總計近期基金會共斥資11.3億元，購入長實共2022萬股及長和共50萬股。第一批於8月20日、22日、23日分別購入，合共購入長實786.85萬股，涉資超過4.3億元；第二批則在8月26日至29日，增持長實合共1052.4萬股，涉資約5.7億元。



顯示對長江集團信心



發言人稱，李嘉誠近期連串增持長江集團旗下公司股份，均透過個人名下基金會進行，顯示李嘉誠及家族對長江集團的信心。綜觀過去1年，李嘉誠亦分別於去年10月、今年1月及今年4月，亦曾多次增持長實股份。



長和昨日收升0.15%，報69元；長實收跌1.78%，報55.2元。



