此外，渣打香港今周亦有推新存款優惠，但主要針對大額定存客，其4及6個月港元定存息可高達2.5厘，3個月定存息則高達2.25厘，但起存額要300萬元新資金，除非是全新優先理財客，則可100萬元入門享3及6個月高息定息。
高息搶存款 滙豐六個月定存2.4厘
此外，渣打香港今周亦有推新存款優惠，但主要針對大額定存客，其4及6個月港元定存息可高達2.5厘，3個月定存息則高達2.25厘，但起存額要300萬元新資金，除非是全新優先理財客，則可100萬元入門享3及6個月高息定息。
一連兩宗 矛頭疑指向警員 仇警風暴宿舍外拉武裝漢
反修例示威者仇警情緒愈趨激烈。前晚警方截停一輛客貨車及擎槍制服一名持氣槍男子後，昨天凌晨警方在屯門警察宿舍外截獲一輛私家車，拘捕三名男子，在車上除檢獲一批鐵錘等攻擊性武器，同時發現印有警員個人資料的紙...
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中美十月高級別貿談 特朗普看淡協議機會
中美同意十月初展開高級別經貿磋商。周四早上中國貿易代表團的副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤及財長努欽通電話。雙方同意下月初在華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋商，同時雙方一致認為應該共同努力採取實際行...
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橫濱列車撞貨車一死34傷
昨日上午日本橫濱發生列車與貨車相撞意外，據NHK的下午報道指事件造成至少一死，約有三十四人受傷。 事發在當地上午十一點四十分左右，一列開往橫濱神奈川縣三浦市的京急線八卡列車，在駛經一個平交道口時，與一...
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屋苑錄首置客議價承接
據星島地產網報道，屋苑紛錄減價個案，香港置業高級營業經理楊錦河表示，將軍澳新都城二期8座中低層G室，面積363方呎，兩房間隔，望內園，原叫價680萬，議價後減至648萬沽出，呎價17851元，據了解，...
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料十月初華府舉行 市場氣氛改善 中美重啟貿談 杜指大升372點
中美重開貿易談判，美股周四早段大幅上升，三大指數漲幅逾1.5%，杜指曾升480點，見25836點，升幅相當於1.82%，納斯達克指數更曾升近2%，至34點。標普指數一度升1.64%，至2985點。 ...
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換血期無損戰力 格仔軍攻「伐」客勝
雖然克羅地亞大軍名單沒有中場核心拿傑迪錫，隊長莫迪歷近況也平平，但教練達歷直指新星尼高拉華錫及馬高洛治足以支撐中場線。陣中還有腳風不錯的拜仁慕尼黑翼鋒比列錫以老帶新，今晚歐洲國家盃外圍賽E組有力作客擊敗斯洛伐克延續對賽往績優勢，客勝去馬。 效力巴塞隆拿的拿傑迪錫正捲入轉會風波，未能集中精神為國披甲；皇家馬德里中場莫迪歷的比賽狀態也成疑。幸而，格仔軍團陣中有不少明日之星，廿一歲的尼高拉華錫今季為莫斯科中央陸軍於俄超攻入兩球，廿四歲的馬高洛治今季由拿玻里外借到卡利亞里，不同戰線近兩仗也收錄一次助攻。達歷矢言：「我認為新星表現和心態皆很理想，有力肩負更多責任。」 比列錫以老帶新 ...
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高效清潔 拖地神器
清潔家居，抹地是重要一環，尤其屋企養了寵物，清理大小二便就特別麻煩。最近德國Karcher推出全新FC3 Cordless Premium拖地神器，功能多元化，一拖一索，秒間噴出清水，抹地、潔淨、再回...
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夫妻疏離 兩個仔黐晒洪天明 周家蔚家庭樂變透明人
洪天明同周家蔚(Janet)結婚7年，先後誕下兩子，6歲洪大仁（TJ）和4歲洪竟琋（JT），因為一家之主要經常返內地工作，湊仔責任落在洪太身上，不過，主力湊唔代表關係好，Janet就曾呻帶仔去玩但啲仔...
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社論——毆打港鐵職員無天理
反修例風波之中，港鐵多個車站爆發嚴重衝突，部份激進示威者心存不滿，故意針對港鐵，多個車站設施遭到大肆破壞，近日情況惡化，有港鐵職員被他們包圍謾罵，甚至拳打腳踢，身心同受傷害，有關行為毫無理性，也危害港鐵職員的人身安全，應受嚴厲譴責之外，港鐵必須加強與警方溝通，盡力保護員工，把違法施暴者繩之於法。 前晚一名港鐵站長在調景嶺站下班，乘列車期間被一批激進示威者纏擾，混亂中站長被人襲擊並毆傷。大家不禁會問，站長只是履行職責，而且下班，與《逃犯條例》的爭議無關，為何示威者要針對他？ 即使示威者不滿港鐵對車站爆發衝突的應變手法，但這是總部的決策，與現場車站職員無關，為何要把他們當出氣袋...
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馬場浮世繪——首爾馬場勢受天雨影響
由於溫帶氣旋「玲玲」正面吹襲韓國，首爾最近兩天都落大雨。根據當地氣象部門預測，「玲玲」將於周六最接近首爾，至周日舉行韓國盃和韓國短途錦標時，料已離開，故此這兩場賽事如期上演的機會甚大。不過首爾馬場的沙地跑道情況，將極有可能受近日天雨影響。本報記者就訪問了去年曾在韓國客串數月並贏出逾三十W的巴西騎師冼文諾，他指出如果首爾馬場跑濕沙，一般以前領或守在前列競賽的馬匹會表現較佳，但是內疊場地情況會較差，所以馬匹要避免貼欄，走外欄反而較有優勢。 馬場浮世繪
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