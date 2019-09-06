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高息搶存款 　滙豐六個月定存2.4厘

2019-09-06 列印
　　近期多家銀行紛紛以高息搶存款，滙豐昨亦加入戰團。滙豐公布，因應近日市場利率變化，昨起調整港元及美元新資金定存息。港元定存方面，該行把3個月定存息上調20點子到介乎2厘至2.3厘不等，6個月定存息則上調30點子，到介乎2.1厘至2.4厘不等，視乎客戶群而定。若是該行高端理財客，即滙豐尚玉客戶，便可享有最高級別的定存息。

  此外，渣打香港今周亦有推新存款優惠，但主要針對大額定存客，其4及6個月港元定存息可高達2.5厘，3個月定存息則高達2.25厘，但起存額要300萬元新資金，除非是全新優先理財客，則可100萬元入門享3及6個月高息定息。

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