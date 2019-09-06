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瑞銀收入減 投行傳裁數百人

2019-09-06 列印
　　中美貿易戰，加上全球經濟前景不明朗，投行的生意急速走下坡，或引發新一輪投降裁員潮。經濟前行業分析公司Coalition公布最新數據顯示，全球最大的數家投資銀行今年上半年營收為768億美元，較去年同期下跌11%，為2006年以來最低水平。瑞銀據傳因近數季收入下滑，擬重組旗下投行業務，或裁減數百名員工以增加盈利能力。高盛亦傳出可能有多達12名合夥人於今年年底前離職。《金融時報》引述消息人士稱，瑞士銀行正準備對其投資銀行進行全面改革，裁減員工，特別為高級別職位，以節省成本，最快周四公佈計劃。瑞銀拒絕評論。據報道，瑞銀擬把證券業務併入外匯、利率與信貸工具交易部門（FRC），成立證券與交易部。

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