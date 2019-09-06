﻿中環IFC外望——傳高盛現逃亡潮 12合夥人將離職

報道指出，高盛首席技術長Elisha Wiesel和負責研究業務的Steven Strongin等人，都正在磋商辭職。
高盛今年可能會有多達15%合夥人離職，比例遠高於往常的離職率；同時高盛的合夥人數愈來愈少，去年僅任命69名新合夥人，為20年來最少。
另外，行業分析公司Coalition公佈最新數據顯示，全球最大幾間投資銀行今年上半年營收為768億美元，按年跌11%，創2006年以來新低。
投資銀行營收全線向下，其中股票交易營收跌幅最大，跌17%，至221億美元。固定收益、外匯和大宗商品營收減少9%，投行諮詢營收下調8%。投行盈利能力亦轉弱，營業利潤率則跌至31%，為四年來最低水平。
Yahoo全球大規模「死機」
雅虎（Yahoo）發生大規模「死機」事件，旗下服務皆無法正常運行，包括電子郵箱、新聞及地圖等，其中香港服務亦一度受影響。
根據「downdetector.com」顯示的網站服務狀態，自美國東部時間凌晨2時10分起，雅虎網絡連接便開始出現問題，受影響範圍遍佈全球。
Yahoo官方回應稱，Yahoo相關服務無法使用的問題，目前已知影響範圍遍及全球，相關部門正在搶修中，如有更進一步消息，會即時通知大家。
目前Twitter上已出現與事件相關的標籤「#YahooDown」，而官方客服帳號「@YahooCare」亦會在Twitter上更新最新搶修進度。
高瞻