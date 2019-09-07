未受降級影響 恒指續彈175點

中美貿談落實下月在華府重開，以及中央放水預期升溫，樂觀情緒繼續發酵，內地股市全線向上，上證指數延續近日強勢，逼近3000關。上證指數連續第五日向上，並以接近全日高位收市，收報2999點，升13點，全周累漲3.9%；深證指數收報9823點，揚39點，兩市成交合計縮減至6340億元人民幣。
期指復常 港交所升0.9%
環球資金避險情緒續降溫，藍籌股普遍上升，股王騰訊（700）連升三日，揚0.6%，收報343.4元；期貨及期權等衍生產品交易恢復正常，港交所（388）回升0.9%，收報249.4元；申洲（2313）除息，收升3%，報112.4元；長和（001）與長實（1113）獲李嘉誠基金會增持，長和漲2.1%，收報70.45元；長實走高1.2%，收報55.85元。
中美貿易戰有望出現轉機，以及蘋果即將舉辦新產品發佈會，市場預期有新iPhone公佈。手機股繼續有資金追捧，瑞聲（2018）抽升2.9%，收報40.25元，為表現最好藍籌股。丘鈦（1478）飆9.7%，收報8.49元；舜宇（2382）連升七日，收漲2.7%，報116.4元，七日累升13.67%。
舜宇七連升報116.4元
此外，5G概念股亦向好，傳中興通訊（763）有份參與西班牙5G基建，股價炒高8.5%，收報21.25元；鐵塔（788）上揚2.7%，收報1.91元。
宏匯資產管理董事及投資總監林嘉麒稱，惠譽調低本港長期信貸評級，料對短期大市有調整壓力，但對港股本身價值並未有太大影響，他認為下周恒指將可維持反覆向上，有力收復50天線。
另外，他指出近期社會矛盾持續，料相關運動未能完全落幕，本港零售業、旅遊業等行業勢必續受衝擊，因此評級機構對香港前景感到憂慮屬合理現象。