中美重啟談判 後市突破關鍵 港股本周料橫行整固

上周市場傳出多個利好消息，人行宣佈降準放水、中美落實下月重啟貿易談判，以及美國經濟數據疲弱，市場減息預期升溫。市場人士認為，本周港股將於26000至26800點之間橫行上落，至於進一步突破，則要視乎中美貿談會否有好消息。但分析稱，不宜對後市看得太樂觀，因政策因素消化後，市場可能會因經濟放緩擔憂，為大市帶來回調壓力。



港股ADR預計恒指今日低開93點，報26598點。騰訊（700）ADR收報343.2元，較上周五本港收市價微跌0.1%；滙控（005）收報57.9元，與上周五本港收市價持平；中移動（941）收報65.76元，跌0.5%。



恒指ADR跌93點



港交所上周五恢復衍生產品市場交易，期指上周五收報26584點，升60點，較恒指低水107點，成交急增至16.1萬張。夜期則報26642點，升58點，較恒指低水49點，成交約2.67萬張。



美國方面，美國八月非農業新增職位僅13萬份，較市場預期的15.8萬份為低，投資者憂慮經濟走向衰退，惟亦增加市場減息預期。聯邦基金利率期貨顯示，市場預期美國九月減息0.25厘機會高達90.4%；減息0.5厘機會則為9.6%。



美股三大指數上周五個別發展，杜指收報26797點，升69點；納指收報8103點，跌13點；標普500指數則升2點，收報2978點。



正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，人行於上周五收市後公佈降準消息屬預期之內，料對市場不會有太大刺激作用，所以恒指夜期及ADR均微跌。



郭家耀認為，本周港股將面臨急升後整固，料短期在26000至26800點區間橫行上落。他續說，中美貿易戰雙方已用盡招數，會重回談判桌，因此認為港股「差嘅情況已經過咗」。



至於本港政治因素方面，郭家耀指政府已作出讓步，希望局勢可以緩和，料對港股影響不及其他因素大。不過郭家耀提醒，市場於10月仍存在多項變數，應暫時觀望情況。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑則認為，人行降準令市場憧憬中央在十一國慶前，仍會繼續推出刺激經濟政策，包括早前宣佈的刺激消費20項措施，對股市帶來幫助。溫傑認為，暫時可較為看好港股，料這一兩周將於26000至27000點區間徘徊，26800至27000點則是阻力位所在。



專家指須力守二萬五



對於後市方面，溫傑指政策刺激因素會逐漸被消化，屆時若經濟數據表現不理想，市場焦點會重回環球經濟放緩憂慮，股市將有回調壓力，企業盈利預測亦將下調。溫傑認為，恒指第四季支持位是25000點，若然失守港股或有危機。



