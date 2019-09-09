華八月進出口齊跌 中美貿易額減14%

以人民幣計，八月中國進出口總值2.72萬億元人民幣，按年上升0.1%。當中出口總值1.48萬億元人民幣，增長2.6%；進口1.24萬億元人民幣，下降2.6%；貿易順差2396億元人民幣，擴大41.8%。中美貿易總值按年下跌9%，對美出口總值下跌3.7%，進口總值跌幅達23.5%。
出口意外跌1%遜預期
交銀國際董事總經理研究部主管洪灝認為，八月數據遜於市場預期，主要由於中美貿易戰對經濟和貿易影響逐步浮現，加上人民幣貶值，以美元計算落差會更大。他又指，中國進口總值按年跌幅較大，顯示中國內需放緩速度遠高於外需放緩速度，相信是受內部經濟放緩影響。
他預期下半年跌幅仍會持續，雖然內地貨幣政策放鬆，但目前主要通過降準、實行LPR新機制手法刺激經濟，但若內需放緩激烈，借貸需求亦會減少，形成負面循環，雖然現時有政策支持經濟平穩運行，但仍要加大刺激力度。
浸會大學經濟系副教授巫伯雄亦認為，短期中國進出口總值仍會緩慢下降，但長遠中國產業結構調整完成，加上宏觀經濟政策可望增加內需，相信中長期中國進出口會穩定增長。
海關總署統計分析司司長李魁文指，當前國際經濟及貿易增長放緩，但中國外貿進出口表現強韌。他又指，今年以來中國出口商品結構持續改善，擴大進口邁出堅實步伐，民生消費類產品進口增長較快，未來會全力做好穩定外貿和相關政策落實，持續改善口岸營商環境，促進外貿穩中提質。