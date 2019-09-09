撤回修例緩和局勢 零售業料復甦需時

政府宣佈正式撤回逃犯條例修訂，社會緊張氣氛有望緩和。業界人士表示，若社會對立氣氛能因此緩和，示威抗議行動大減，零售及旅遊等行業有望復甦，但暫時未必會推出優惠刺激生意，又認為零售業復甦仍然需時。



周生生（116）大中華營運總經理劉克斌表示，相信撤回修例消息，仍需要醞釀一段時間「咀嚼一下」，再決定如何部署。劉克斌又認為，目前最快要等到10月後或聖誕前夕，才知道市場反應，但會保持觀望態度。



無意大推優惠吸客



劉克斌透露，集團自今年第一季開始，已經推出針對不同節日及客人優惠和宣傳，包括贈送化妝品，甚至郵輪套票等，宣傳推廣從未停過，但認為短期要視乎旅客來港情況，以及本地消費者消費意欲如何而定，故暫時不會盲目推出大型優惠刺激生意。



減租方面，劉克斌指出，於過去兩、三個月，一直有與業主商討減租問題，因業界估計短期市況未必可以復甦，故希望業主能按個別地區減少三至五成租金。他續指，現時集團分店開舖計劃未有擱置。



被問到會否因此而擴大內地業務，劉克斌表示，內地業務擴展計劃一直進行，始終內地市場較大，相比之下本港發展空間不大。



中民證券（香港）研究部董事黃偉豪則指出，零售業復原需時，加上未知道市民短期反應如何，而且市民未獲回應全部訴求無，故需要時間觀望。



銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興則表示，撤回修例短期對零售業有幫助，始終過去兩、三個月以來，社會運動對零售業影響較大，撤回修例於平息社會氣氛有一定幫助，但長期則要視乎中美貿易戰等因素影響。



