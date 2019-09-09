— 蘋果公司將於周二（10日）發佈新iPhone。調查研究機構Cowen估計，即將發佈的三款新iPhone，將會在本月底出貨，預計今年出貨量為7900萬部，佔今年整個iPhone出貨量72%。報告引述蘋果供應鏈透露，預料iPhone今年整體出貨量為第三季4400萬部，第四季6500萬部，較之前行業預計的4250萬部和6300萬部略高，主要由於新機上市後的推動。
— 印度財政部長西塔拉曼表示，印度政府計劃在未來五年內投資100萬億盧比（約1.4萬億美元）用於基礎設施建設。印度財政部在一份聲明中稱，基建投資有助在2024至2025財年，實現五萬億美元國內生產總值目標。去年以來，印度經濟增速放緩，而且放緩幅度有擴大趨勢，業界人士認為，個人消費及企業投資不振，是增速放緩重要原因；加強基建能擴大市場對水泥、鋼材等材料需求，亦可增加勞動力需求，提高社會消費。
— 貴州省向全球發佈300個產業招商推介項目，覆蓋農業、工業和現代服務業，引資規模合共達2945.7億元人民幣，該項目屬於貴州內陸開放型經濟試驗區重點產業鏈招商合作項目之一。另外，為配合項目發展，貴州省還向社會發佈100個內陸開放型經濟試驗區建設重大項目，總投資1716億元人民幣，擬融資規模1030億元人民幣。