﻿努欽：貿談取得進展 憧憬央行出招 美股逼近高位

市場憧憬各國央行出招支持經濟，以及中美貿易談判有進展，美股早段向好，繼續逼近歷史高位。美國國債息率上升，重磅銀行股走勢向好，推升大市。杜指早段曾升91點，報26889點；納指則升16點，報8119點；標普500指數升6點，報2985點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26835點，升38點；納斯達克指數報8087點，跌15點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見58.80港元，較香港收市價升0.60港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見342.86港元，較香港收市價升0.46港元。



中美貿易談判仍然是市場焦點，美國財長努欽表示，談判已取得不少進展，預計中國官員將於10月赴美談判，會釋出善意信號。他預期下一輪談判話題，將包括匯率操縱。



美經濟衰退風險增



另外，美國出現經濟衰退可能性亦成為市場焦點，美國聯儲局主席鮑威爾上周五在九月會議前的最後一次講話中，有意淡化美國經濟衰退風險可能性，但美國經濟衰退卻有最新訊號。紐約聯邦儲備銀行數據顯示，美國在未來12個月內陷入衰退的可能性，在八月升至38%。



此外，美國債息倒掛亦令市場深感不安，加上美國房產及汽車銷量下降、零售表現不佳、製造業數據表現疲弱等，均令市場非常擔憂。但美國財長努欽認為，美國經濟不會陷入衰退，亦不認為債息倒掛是經濟衰退跡象，他稱明年將考慮出台更多減稅措施。



市場同時關注全球央行動態，普遍預計歐洲央行將繼續減息，在周四會議上進一步降低處在負值區域的存款利率。歐央行也可能會重啟，早在12月就已結束的債券購買計劃，以應對經濟放緩、提高長期低於目標的通脹水平。



人行降準放水，內地A股表現強勢，惟本港政局持續緊張，恒指昨日走勢反覆，最多曾升117點，見26807點，再創逾一個月高位，但其後於26700點反覆上落，收報26681點，微降9點；國指亦缺乏方向，收報10417點，跌13點，成交金額縮減至724億元。



港股反覆微跌9點



銀河證券業務發展董事羅尚沛稱，投資者於人行降準前炒作，現時則借消息於高位出貨，他相信A股將續強勢，港股亦會逐步跟隨，但恒指26800點阻力不小，高位回吐壓力存在。他又指出臨近中秋節，節日消費行情或成為影響短期後市關鍵，建議市場須留意A股日後形勢。