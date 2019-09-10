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﻿傳摩通成沙特阿美首席顧問

2019-09-10 列印
　　再傳出沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美上市新消息，據美國CNBC報道指，摩根大通即將獲得沙特阿美首次公開招股的首席顧問職位，預計下周將有最終決定，而一直與其競爭的摩根士丹利，則因為早前在協助出租車公司Uber上市時表現遭否決。

　　路透社引述消息人士指，沙特阿美考慮將花旗、高盛、滙豐銀行以及沙特阿拉伯的Samba Financial Bank，列入帳簿管理人名單，另外考慮委任摩根大通、摩根士丹利以及國家商業銀行，成為公開招股主要角色。

　　另外，在前年私有化的「鞋王」百麗國際，預計將旗下運動零售及服務平台滔搏國際分拆上市。據彭博報道，百麗今日評估香港IPO需求，據悉是次IPO發售將會包含舊股份，美銀美林和摩根士丹利是聯席保薦人。
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