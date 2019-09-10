馬雲離任阿里主席 20周年迎新價值觀

內地電商巨擘阿里巴巴今日迎來20歲生日，而主要創辦人、集團靈魂人物馬雲亦會退任主席一職，由首席執行官（CEO）張勇接掌市值逾4600億美元（約3.59萬億港元）的電商王國。阿里巴巴在其官網透露，會於今日宣佈新的價值觀——「新六脈神劍」。



馬雲早於一年前已公佈相關退任決定，當時他指會全面配合張勇為過渡做好準備，自己也會繼續擔任集團董事局成員，直至2020年年度股東大會。馬雲當時在公開信中稱，退任是經過深思熟慮、認真準備10年的計劃。在2009年，集團成立10周年時，正式建立合夥人制度，保障公司文化的傳承。



「新六脈神劍」今揭曉



出生於杭州的馬雲，1999年9月在家鄉西湖區湖畔花園的一間公寓裏，和17位年輕夥伴創立阿里巴巴。馬雲表示，杭州擁有創業精神，尊重白手起家的人，包容民營企業發展，聚集大量優秀人才。集團更在上周六發信，以全體阿里人名義向杭州致謝。



馬雲說，「阿里歷史上所有重大決定，都跟錢無關，都跟價值觀有關。」2004年，阿里將「成為一間持續發展102年的公司」定為願景，並正式形成「六脈神劍」價值觀和文化，包括客戶第一、團隊合作、擁抱變化、誠信、激情和敬業。



在踏入20歲生日前夕，集團透露將於周年日宣佈新的價值觀——「新六脈神劍」。集團指，通過14個月時間，先後舉辦多場合夥人專題會議、海內外討論會，並對全球各事業群不同司齡、崗位、層級及年齡的員工進行調研後，才正式出爐。張勇說，此舉最重要的目的是尋找「走向未來、走向102年，走好未來5年、10年、20年的同路人。」



內地自媒體「魔鐵的世界」所撰、首發於「騰訊科技」的文章分析指，馬雲為阿里巴巴留下「一個奇蹟、兩大爭議」。文中寫道，從中學英語老師到超級富翁，從對互聯網技術一竅不通到發展電子商務，馬雲的創業故事是「一個奇蹟」。



